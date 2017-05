Hace unos días Adamari López estuvo en la mira de la prensa de espectáculos luego de subir una serie de fotos en su cuenta de Instagram donde se muestra feliz al lado de su esposo Toni Costa. Sin embargo, lejos de felicitarla, muchos de sus seguidores la criticaron por mostrarse en traje de baño a pesar de su peso.

Adamari López y su esposo, con quien tiene una relación desde el 2011, la pasaron muy bien en su ‘viaje romántico’ muy al margen de las críticas de sus detractores. Y al parecer si divirtieron tanto que ya podrían haber encargado un segundo bebé a la cigüeña.

Así se pudo ver recientemente en un video que Costa compartió en su cuenta de Instagram. Allí envía un corto pero misterioso mensaje que dejó sorprendidos a los fans de Adamari López.

‘Bueno por fin hemos aterrizado ya en Miami, con muchas ganas de abrazar a nuestra niña y comérnosla a besos. Y nos fuimos dos, pero igual volvemos tres’, dijo el padre de la única hija de Adamari López.

Frente a esta confesión, Adamari López, quien se encuentra al lado de su marido, solo atina a soltar una sonora carcajada. Sin embargo, en el programa de Telemundo del que es conductora, la actriz mexicana sembró aún más la duda sobre un posible embarazo.

‘Disfrutamos mucho. Fue un fin de semana muy bonito que hace mucho no tenemos Toni y yo. No solo disfrutamos del mar, de la playa, sino de la… Ok, no seré más específica', dijo Adamari Lopez con una gran sonrisa en el rostro.

