Adamari López se luce en ropa de baño a pesar de las críticas sobre su peso [VIDEO y FOTOS]

Adameri López ha sido duramente criticada por su peso en varias oportunidades. Y es que sus fans no le perdonan que se muestre con poca ropa, ya que la actriz y conductora de televisión tiene un poco de sobrepeso.

Hace unos meses, unas fotografías de su cuenta de Instagram que la mostraban en traje de baño despertaron la ira de sus seguidores. Rápidamente, las redes de Adamari López se llenaron de desagradables comentarios que le recomendaban que no se luzca en la piscina o en la playa.

Lejos de sentirse avergonzada o minimizada, Adamari López salió a defenderse y a decir que los mensajes malintencionados no le molestaban. ‘A mí no me molesta nada. Yo estoy tranquila, no voy a dejar de mostrarme como soy porque yo estoy feliz conmigo misma’, dijo la conductora en el programa que dirige, Suelta la Sopa.

Feliz fin de semana... Pásenla rico y sonrían mucho. Dress and shoes @shopvickyvictoria #QueRicoQueEsViernes 📸@chefjames Una publicación compartida de Adamari López (@adamarilopez) el 9 de Jun de 2017 a la(s) 3:33 PDT

‘Yo sigo viviendo feliz y muy contenta. Yo creo que valgo mucho como mujer, que nadie tiene que quedarse al lado mío por si estoy gorda o si estoy flaca. Y yo sigo muy tranquila y muy contenta haciendo las cosas que me gustan y mostrándome tal cual soy porque soy feliz conmigo misma’, agregó Adamari López muy segura de sí misma.

Fiel a sus palabras, Adamari López volvió a mostrarse cómoda con su cuerpo en las redes sociales. Pero esta vez fue su esposo Toni Costa, quien se encargó de compartir un video en Youtube de sus últimas vacaciones familiares. Allí, se puede ver a la actriz disfrutar de unos días de playa con una ropa de baño entera.

Sin embargo, esta vez el video de Adamari López no generó repudio, sino más bien decenas de mensajes que felicitan a la pareja. ‘Qué linda familia Dios los bendiga’, ‘Me encanta ver los videos de esta hermosa familia. Los tres son bien lindos. Adamari.bella y hermosa’, ‘Adamari y Tony los felicito por la Familia tan linda que los dos han construido y por la bella Princesita’, fueron algunos de los mensajes de sus fans.

Feliz con mi amor @tonicosta4 en la Gala de #FedEx/StJude Gracias por el reconocimiento @stjude seguiré trabajando mano a mano con ustedes. #LifetimeArchivementAward #NoMoreCancer #ElTiempoDeDiosEsPerfecto Vestido: @gustavo_arango Hair and MakeUp @dima_osko Una publicación compartida de Adamari López (@adamarilopez) el 20 de May de 2017 a la(s) 8:44 PDT

