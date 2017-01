¡Increíble! La bella actriz mexicana Adriana Fonseca, recordada por haber interpretado el papel de secretaria en 'La Usurpadora' (1998), hizo una terrible confesión en sus redes sociales

Adriana Fonseca se tomó un tiempo para sincerarse con sus fans y contar a través de Instagram el pésimo momento por que venía atravesando.

Con lágrimas, Adriana Fonseca reveló que sufrió de discriminación durante un casting de Hollywood en el que participaba. El motivo: su acento mexicano.

"No puedo creer que estas cosas estén pasando. Vengo saliendo de un casting, tenía algunas líneas en inglés, era para un comercial u el señor de la cámara me pidió que dijera mi nombre. Mi nombre es español y traté de decirlo en americano, pero el tipo me sacó del cuarto de una manera muy humillante" contó Adriana Fonseca en Instagram.

De inmediato muchos de sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo por el mal momento que venía atravesando. Adriana Fonseca finaliza diciendo que estará bien pero no puede creer el odio que existe en la sociedad.

"No puedo creer que estemos viviendo un racismo tan fuerte en estas épocas. Sufrí mucho", finaliza Adriana Fonseca en su emotivo video.