África Zavala, la sexy 'Barbie maligna' de la telenovela 'La doble vida de Estela Carrillo' [VIDEOS y FOTOS]

La bella actriz mexicana África Zavala captó la atención de todos los medios de comunicación de la farándula mexicana por su radical cambio de look y lucir su bien contorneada figura.



África Zavala es la malvada de la reciente producción de Televisa, 'La doble vida de Estela Carrillo' que protagoniza Ariadné Díaz. La morena interpreta por primera vez el papel de una sexy y malvada cantante, que desde el día de su estreno ya ha cautivado a la audiencia mexicana.

Recientemente, África Zavala fue portada de una revista para caballeros de México donde posó más sexy que nunca y luciendo por todo lo alto su escultural figura, pues atrás dejó los kilitos de más que no le ayudaban a obtener el ansiado papel protagónico.



Sobre su personaje de 'Morgana Sántos' en la telenovela de Televisa 'La doble vida de Estela Carrillo', África Zavala comentó que este personaje es muy divertido, además de contrastar con lo que es ella en la vida real. "No tiene nada que ver (con mi vida); ella es muy sexual, muy sexy, su carácter, cómo ve la vida".

#hoy #estreno #telenovela #televisa #ladoblevida #lasestrellas #rosyocampo #Morgana @afri_zavala Una publicación compartida de La Doble Vida de Estela C (@estelacoficial) el 13 de Feb de 2017 a la(s) 7:38 PST

En esta telenovela de Televisa, África Zavala también debuta como cantante, algo que no tenía pensado, pero si el papel se lo exige ella lo hace. Aunque en algunas entrevistas la actriz no ha descartado incursionar en el mundo del canto profesional.



"No es mi intención, pero me lo han dicho ya mucho, he tenido ofertas; alguien por ahí me regaló una canción, estoy muy contenta", reveló la sexy actriz.