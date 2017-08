Alejandra Guzmán: Silvia Pinal pensó en abortar cuando supo que estaba embaraza de ella [FOTOS]

¡Tremenda revelación! El cantante Enrique Guzmán dejó a todos los conductores del programa 'Hoy' de Televisa con la boca abierta al revelar que su exesposa y madre de Alejandra Guzmán quiso abortar cuando descubrió que estaba embarazada de la famosa cantante.



“Cuando estaba Silvia Pinal embarazada de Alejandra, Silvia quiso abortar, pero no se lo permití, le dije vamos a casarnos, vamos a hacer lo que sea, pero la niña tiene que nacer”, reveló el cantante en entrevista para el programa Hoy.



Enrique Guzmán explicó que siempre ha estado en contra del aborto, por lo cual no pudo apoyar a Silvia Pinal con su propuesta. “Lo hago para mí, para todos, los niños concebidos tienen que ser paridos, piensen lo que piensen”.



Al preguntarle cómo convenció a la mamá de Alejandra Guzmán en desistir de su idea, Don Enrique dijo: “le propuse matrimonio, con eso se resolvió. Yo no creo en el aborto, desde que nací, yo no creo, no me gusta ese movimiento que muchas señoras hacen, a mí no me gusta”.



No obstante, Enrique Guzmán confesó que no le guarda rencor a la conductora y con sus precauciones ha buscado que él y su ahora esposa, Rosalba Welter, tengan una relación cordial con ella.



“Te digo una cosa, Silvia Pinal es más amiga de Rosalba que yo, la que le contesta el teléfono cuando habla Silvia a mi casa, es mi mujer, Silvia se lleva muy bien con ella, conmigo tenemos nuestras diferencias”, finalizó.