Alejandro Fernández niega ser alcohólico tras vomitar en pleno show [VIDEO y FOTOS]

Alejandro Fernández negó tener un problema con el alcoholismo al mismo tiempo que aseguró que no le importan los comentarios sobre el bochornoso y reciente incidente que protagonizó en México. Y es que el cantante casi vomita en pleno concierto.

En una entrevista al diario Reforma, Alejandro Fernández aseguró que se trata de comentarios malintencionados de ‘gente que quiere molestar y hacer daño’. Asimismo explicó que lo que sucedió fue que le ofrecieron ‘tequila rosa’ mientras tomaba coñac, lo que ocasionó que se viniera en náuseas.

‘Se me revolvieron hasta las ideas porque la verdad fue muy grande el trago que le di. No lo soporté porque no esperaba que fuera tequila’, dijo Alejandro Fernández tratando de justificarse.

Asimismo acerca el mensaje que publicó en Twitter sobre el incidente, en donde critica a la marca ‘Tequila Rosa’, aseguró que no tenía la más mínima intención de molestar al dueño del licor. ‘Nunca había visto un tequila rosa ni me imaginé que era un tequila. Quiero que quede claro que no estoy hablando mal de la calidad del tequila’.

Finalmente dijo que le gusta pasarla bien con sus amigos, en referencia a su espíritu fiestero, y que los comentarios sobre su forma de tomar vienen de personas que quieren manchar su imagen. ‘Se trata de gente malintencionada que te toma una foto sin avisar. Ahí se ve la mala leche de la gente que te quiere hacer darño, afirmó Alejandro Fernández.

Cabe indicar que en los últimos meses Alejandro Fernández se ha visto en problemas por beber mucho. A finales de abril se filtraron imágenes de él completamente borracho luego de asistir a la boda de la modelo Ximena Navarrete.

En agosto del 2016 también circularon imágenes suyas en una discoteca de Las Vegas, sin camisa y visiblemente pasado de copas. ¿Qué pasa con Alejandro Fernández?

