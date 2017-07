Alejandro Tommasi es acusado de golpeador, drogadicto e infiel por su pareja [VIDEOS y FOTOS]

Tremendo escándalo es el que protagonizan Alejandro Tommasi y su pareja Oscar Alberto Ruiz, quien hace unos días lo acusó de haberlo masacrado a golpes luego que le reclamara sobre una supuesta infidelidad con cuatro jóvenes.



Oscar Alberto Ruiz sostuvo Alejandro Tomassi le habría tirado dos dientes luego que descubriera por medio de unas fotografías, que el villano de la telenovela 'El Manantial' lo engañó con cuatro chicos mientras él se encontraba visitando a su familia en el Estado de Tabasco.



#exclusiva #DiarioBasta #AlejandroTommasi es acusado de dar golpiza a su marido, quien descubrió que el actor lo engañó con cuatro jovencitos. ¡Entérate! 😱#Espectáculos #especialesbasta Una publicación compartida de Diario Basta! (@bastaespectacular) el 17 de Jul de 2017 a la(s) 8:51 PDT

El novio del actor Alejandro Tomassi, además de perder dos dientes, terminó con heridas en brazos y rodillas, causadas por las patadas propinadas del reconocido histrión, a quien también acusó de drogadicto.

ALEJANDRO TOMMASI SE DEFIENDE



Al ser abordado por la prensa mexicana, Alejandro Tommasi explicó que su pareja está diciendo mentiras. "Es completamente al revés, tengo pruebas. Yo no quería hacer de esto un circo, pero esta familia me ha deshecho la vida".



“Honestamente para mí ha sido muy difícil este muchacho, ha hecho muchas cosas, se ha autogolpeado, me rompió puertas, en fin. Ya daré yo una explicación en unos días, ya todo lo tiene la policía judicial, él ahora tiene una orden de restricción porque me amenazó con matarme desde hace tiempo, por eso me casé con él”, reveló Alejandro Tommasi.

Alejandro Tommasi es Don Julio en Cofradía. Una actuación espectacular no se la pierdan!!! @alejandrotommasioficial @cofradialapelicula #primeractor #alejandrotommasi #cofradialapelicula #elencodelujo #cinemexicano #littlemommy Una publicación compartida de cofradialapelicula (@cofradialapelicula) el 6 de Jul de 2017 a la(s) 3:41 PDT

Alejandro Tommasi confirmó que en los próximos días dará su versión de lo sucedido, pues los daños mayores de la riña los tiene él. “Yo daré la cara a las cámaras y difundiré un comunicado de prensa para explicar todo, lo único que te puedo decir por ahora es que son puras mentiras, yo nunca lo toqué, él fue el que me rompió la cara y estoy casi perdiendo un ojo”, concluyó.