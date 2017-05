Alessandra de Osma: Esta es la peruana que se casará con el príncipe Christian de Hannover [VIDEO y FOTOS]

Una buena noticia llega para todos los peruanos. Y es que una de nuestras compatriotas ingresará a la realeza luego de saberse de su compromiso con el príncipe Christian de Hannover. Se trata de Alessandra de Osma, una joven de tan solo 26 años que conquistó el corazón de aristócrata.

Christian de Hannover y Alessandra de Osma se conocieron cuando está última tenía tan solo 14 años y sirvió de guía turística al príncipe en una de sus visitas a Lima. Desde ese momento, ambos quedaron prendados e iniciaron una relación que muy pronto terminará en matrimonio.

Alessandra de Osma, conocida por su círculo cercano como Sassa, es hija de la modelo Elizabeth Foy y de Felipe de Osma, dueño de la empresa Hermes. Y aunque se le vislumbraba una exitosa carrera como modelo – con solo 16 años fichó por la agencia Ford de Nueva York – lo cierto es que decidió dedicarle el tiempo necesario a su carrera profesional, el Derecho.

Es así que estudió la carrera en la Universidad de Lima. Más tarde se mudó a Madrid, donde vive con Christian de Hannover, para para cursar la Maestría en Dirección de Empresas de Moda en la Universidad de Navarra.

Según una entrevista que dio a TELVA, pasó algunas temporadas en París, estudiando en La Sorbona, y luego en Londres, donde realizó algunas prácticas en la oficina de Mario Testino. Aunque no lo creas, la bella Alessandra ayudaba en las exposiciones del fotógrafo peruano.

Sin embargo, ninguna de esas ciudades la cautivó tanto como Madrid. ‘Me encantó la ciudad. Es el nexo perfecto entre Sudamérica y Europa, y me siento muy cómoda, no solo por el idioma porque hablo perfectamente inglés y me manejo en francés, sino por las costumbres’, dijo a TELVA.

Asimismo reveló que está trabajando en un libro sobre la capital peruana, su ciudad de origen. ‘Contaremos cómo fue Lima en los años 50 a través de sus fiestas de gala. Queremos hablar de las tradiciones que se han perdido, la arquitectura de la ciudad, el contexto político’, dijo la bella abogada.

