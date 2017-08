'America's Got Talent': Ex Spice Girls, Mel B, le arrojó vaso con agua helada a Simon Cowell ¡EN VIVO! [VIDEO] Mel B no soportó que Simon Cowell hiciera una broma pesada e insultiva sobre su matrimonio. La ex Spice Girls se paró y no dudó en echarle el agua encima ante la sorpresa de todos.

