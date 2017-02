¡Ana Brenda Contreras e Iván Sánchez van en serio! Actriz ya conoció a las hijas de él [FOTOS]

Ana Brenda Contreras e Iván Sánchez han dado un importante paso en su relación amorosa. La pareja de actores busca consolidar cada vez más su enamoramiento y noviazgo. Prueba de ello es que la protagonista de 'La Indomable' ya conoció a las hijas del español. Sí, amor sólido, del bueno. Sigamos.



“Sí, estuvo muy padre, gracias”, dijo escuetamente Ana Brenda Contreras a la prensa de farándula mexicana a su paso por la alfombra roja de la película 'El que Busca Encuentra'.



Al parecer el encuentro habría sucedido a principios de año cuando Ana Brenda Contreras e Iván Sánchez realizaron un viaje a España, país de origen del actor.

Ana Brenda Contreras prefirió, como lo ha hecho hasta el momento, no dar más detalles sobre su relación, pero todo indica que el encuentro resultó tal y como esperaban que sucediera, ya que ambos están muy felices y así lo reflejaron en la alfombra roja.



La confirmación de la relación entre Ana Brenda Contreras e Iván Sánchez se dio a principios de febrero de 2016 luego que el actor oficializara a la actriz tras la publicación de unas fotografías en donde aparecían ambos disfrutando de unas vacaciones en el sur de México.



"Llevo separado ya varios meses, siempre hemos llevado la mayor discreción, que siempre lo hemos llevado con el máximo respeto y no está bien. Creo que cada uno puede hacer lo que quiera con su vida, las situaciones nunca son cómodas, el proceso de divorcio no es fácil y mucho menos cuando hay niños de por medio, así que yo por favor si pido respeto siempre. Es inadmisible que este tipo de cosas pasen con total impunidad, dejen tranquilas a las personas que de verdad tienen una vida privada", dijo Iván Sánchez en aquel momento.