Anahí y Christian Chávez se reencuentran tras casi 10 años del éxito de RBD [VIDEO y FOTOS]

Anahí y Christian Chávez se volvieron a ver las caras luego de casi 10 años de terminar las grabaciones de la popular telenovela juvenil mexicana RBD. Y aunque ha pasado el tiempo, lo cierto es que ambos actores aún conservan su amistad intacta.

Así se pudo ver en la cuenta de Instagram de Christian Chávez donde publicó una fotografía con el pequeño hijo de Anahí. El actor de 33 años fue a visitar a su gran amiga, quien dio a luz a su primogénito hace apenas tres meses.

‘Qué les puedo decir, mi sobrino es un muñeco, todo el día se ríe, qué mágico’, escribió Christian Chávez en su cuenta de Instagram. Allí aparece sonriendo con el pequeño Manuel, el engreído de Anahí.

Que les puedo decir mi sobrino es un muñeco , todo el día se ríe ❤️❤️❤️❤️❤️❤️que mágico !!!! #elmasemocionado #eltiopollo Una publicación compartida de Christian Chávez (@christianchavezreal) el 27 de Abr de 2017 a la(s) 6:33 PDT

Más tarde compartió una nueva fotografía donde aparece Anahí, quien lejos de estar demacrada se ve radiante y con una mirada que ilumina la imagen. ‘Los años pasaron, crecimos y ahora está este pedacito de cielo, no es por presumir pero muchas personas quisieran ser la mitad de madre dedicada y amorosa que mi flaca’, posteó Christian Chávez.

los años pasaron , crecimos y ahora está este pedacito de cielo , no es por presumir pero muchas personas quisieran ser la mitad de madre dedicada y amorosa que mi flaca @anahi ❤️❤️❤️ Una publicación compartida de Christian Chávez (@christianchavezreal) el 27 de Abr de 2017 a la(s) 6:38 PDT

No pasó mucho tiempo para que ambas imágenes se convirtieran en virales en Instagram, superando los 300 mil Me Gusta. Y es que sin duda ambos actores fueron los favoritos de muchos jóvenes que no se podían despegar de RBD.

Este #tbt va dedicado a todos los fans y las nuevas generaciones que están conociendo rebelde , cuando uno piensa que ya nada te puede sorprender , liberan 2 discos de RBD y vuelven ,después de 10 años de su lanzamiento a liderear las listas de ventas digitales internacionales ... RBD está vivo ! Gracias a ustedes Una publicación compartida de Christian Chávez (@christianchavezreal) el 27 de Abr de 2017 a la(s) 10:25 PDT

Cabe indicar que luego de que terminara la telenovela en el 2006, Anahí y Christian Chávez siguieron trabajando en la banda pop del mismo nombre. Y aunque esta se disolvió en el 2008, ambos mantuvieron tal cercanía al punto que en el 2015 el mexicano reveló que cuando intentó suicidarse su amiga le salvó la vida.

‘Anahí es una persona con un alma muy especial, si ella no hubiera llegado yo no estaría aquí’, dijo luego de superarla depresión. ¡Qué tal amistad!

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.