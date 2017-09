Anahí se disculpa por decir "estoy fea y despeinada" tras terremoto en México que dejó más de 90 muertos [VIDEO]

Tras recibir una ola de críticas por una tonta frase durante un vivo en sus redes sociales, la cantante Anahí y primera dama de Chiapas, publicó otro video en el que pidió disculpas por el exabrupto que cometió tras el terremoto de México, que afectó la ciudad en la que su esposo es Gobernador.



"Muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea y no me importa nada. Lo que me importa es ayudar a la gente. Yo sé que ustedes quieren que cante, haciendo conciertos y estando cerca de ustedes. Pero de verdad, eso ahorita no importa", fue el comentario que hizo Anahí y que, según usuarios de las redes, estaba fuera de lugar.

Tras la polémica del video, Anahí se tomó tiempo para publicar otro en sus redes sociales disculpándose por lo que dijo anteriormente. “Estamos aquí en el acopio que pusimos en el estadio Víctor Manuel Reyna, aquí en Tuxtla Gutiérrez y les quiero enseñar todo lo que la gente ha venido a entregar, esto de verdad es amor puro"



"Esto somos los mexicanos cuando nos unimos. Y de verdad, no quiero seguir sin antes decir lo que acabo de decir en Twitter y decirlo de mi propia voz: una disculpa a quienes se hayan sentido ofendidos por mi comentario en el video de hace unos días, a veces yo me engancho y veo los comentarios que me escriben y no medí las consecuencias y definitivamente estuvo mal, les pido perdón. Yo estoy aquí para ayudar y no para hablar de ninguna otra tontería. De todo corazón, perdón, pero aquí estamos haciendo lo que realmente me toca”, se escucha a Anahí en el video que publicó en redes sociales.

Quiénes quieran ayudar, aquí @anahi explica como se puede hacer 👇🙏

Ayudemosla a difundir el vídeo. pic.twitter.com/qvXumnSKBX — Virginia (@virginiafairies) 12 de septiembre de 2017

En otro momento, Anahí declaró su amor por Chiapas por adoptarla como una hija. "No soy chiapaneca, pero ya me siento chiapaneca por adopción. Además de todo, aquí nació mi hijo, entonces, imagínense lo que este estado representa para mí, estaré eternamente agradecida con todos los chiapanecos y pues esto que estamos haciendo es lo mínimo que nos toca como ciudadanos y como mexicanos, como hermanos, aquí podemos ver todo lo que la gente ha venido a entregar”



Posteriormente, Anahí publicó en Instagram fotografías de la ayuda que va llegando para los damnificados de Chiapas, una de las ciudades más afectadas por el terremoto.