Andrés García solicita ayuda al Gobierno de México por deuda millonaria de su castillo [VIDEO]

Andrés García está de malas. Y es que después de superar la terrible leucemia ocasionada por 30 años de tomar medicamentos, el reconocido actor mexicano se encuentra en un aprieto financiero que cada vez le va costando más dinero.

El intérprete tiene entre sus costosas propiedades nada menos que un castillo ubicado en la zona alta del Ajusto, en los límites de la Ciudad de México. Sin embargo, esta casa mantiene deudas millonarias que le han impedido a Andrés García poner sus papeles en regla para poder venderla posteriormente.

Frente a esta situación, Andrés García decidió solicitar ayuda a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para denunciar el abuso por lo que se le está cobrando. ‘Según ellos debo un millón setecientos mil pesos, una barbaridad, no tengo dinero, necesito vender mis propiedades para conseguir dinero y no me lo permite ese predial tan exagerado’, contó el actor al programa Hoy.

Asimismo contó que acudió a la Comisión de Derechos Humanos para que lo ayuden a iniciar un procedimiento. ‘Probablemente tampoco es culpa suya, pero yo necesito defenderme para sobrevivir’, dijo Andrés García.

En ese sentido, explicó que su castillo tiene una clasificación errónea, razón por la cual le están cobrando más de 24 mil pesos bimestrales de predial. Es así que hasta el momento debe la cantidad millonaria antes mencionada.

‘La clasificación que es PH5, como si fuera un penthouse en Polanco, y ahí no tenemos ni servicios porque estamos fuera del pueblo, estamos en una zona agrícola’, aseguró Andrés García sobre su millonaria deuda.

Cabe indicar que hace unos días, el castillo de Andrés García fue asaltado, por lo que el actor no ha vuelto a pisar su propiedad. ‘Es la tercera o cuarta vez que me asaltan el castillo, ya no voy a poner una demanda porque levanté demanda la penúltima vez y me hicieron perder mucho tiempo’.

