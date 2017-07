¿Andrés García solo espera la muerte? Aquí te contamos cómo está el galán de telenovelas mexicanas [VIDEO y FOTOS]

Andrés García es uno de los actores más queridos del medio artístico, pero a sus más de 70 años, el que fuera considerado como el actor más sexy de Latinoamérica en los años 70 y 80, hoy no la pasa nada bien y se encuentra dependiendo de un andador para poder desplazarse de un lugar a otro.



Andrés García comentó el año pasado que debido a una caída que tuvo de una cuatrimoto empezó a tener severos dolores de espalda. Los médicos le detectaron una enfermedad degenerativa a la columna, por lo que pronto no podrá moverse. Para evitar este final el actor deberá someterse a una operación, pero con el riesgo de quedar parapléjico.



En una última entrevista a la prensa mexicana, Andrés García habló de la muerte. El actor de nacionalidad mexicana sostuvo que piensa constantemente en el día de su muerte, pero mientras llega ese día, él tiene toda la intención de seguir activo lo más posible, ya que no quiere pasar una vejez postrado en una cama.



"Claro que he pensado en mi muerte, a cada rato pienso en ella. De hecho la estoy esperando desde hace más de dos años. No quiero verme decrépito, prefiero irme antes y no causar ningún tipo de problema", dijo Andrés García.

#YalnızSen #1990 #Raquel #Antonio Sabah kuşagında Zenginler de Ağlar'dan sonra başlayan ve en az onun kadar popüler olan meksika dizisi.. Güzeller güzeli Raquel ve Antonio. #LuciaMendez #AndresGarcia Una publicación compartida de AH O GÜNLER (@ahogunler) el 30 de Jun de 2017 a la(s) 6:36 PDT

Ahora, totalmente alejado de los reflectores que en algún momento le dieron la fama de galán, Andrés García vive retirado y solo en su casa de Acapulco e indicó que ninguno de sus hijos lo visitaba hasta ese entonces.



"Ya se está acercando el momento de irme. Yo creo que mi momento no debe tardar más de tres o cuatro años, porque yo tampoco quiero quedarme más tiempo, no quiero verme decrépito", declaró Andrés García al programa ventaneando.