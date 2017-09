Angelina Jolie revela la verdadera razón por la que se divorció de Brad Pitt [FOTOS]

Angelina Jolie rompió su silencio frente a los rumores sobre las verdaderas causas de su separación de Brad Pitt. La actriz, que se encuentra en plena promoción de su reciente película First They Killed My Father (Primero mataron a mi padre) y que se estrenará este 15 de septiembre en Netflix y algunos países, sostuvo que el proceso no ha sido fácil, pero que "su familia necesitaba estar en calma".



Fue precisamente su nueva película que la ayudó a tomar la decisión de separarse de Brad Pitt, pues la historia de la protagonista abarca el horror que tuvo que vivir, pero el "verdadero deseo de sobrevivir y la fuerza del espíritu humano y el amor de una familia humana se vuelven tan presentes, y así es como todos nosotros deberíamos vivir. Cuando estás alrededor de ello, es tan contagioso… y aprendes de ello", agregó Angelina Jolie.

Además, Angelina Jolie sostuvo que el incidente en el avión con Brad Pitt y sus hijos no fue la principal razón por la que decidió alejarse del actor, quien hoy lamenta sus errores.



Angelina Jolie dio a entender que su vida con Brad Pitt no fue como ella imaginaba y que sus hijos y ella hoy están más unidos que nunca.



"Ellos me ayudan mucho. Somos una unidad. Son los mejores amigos de toda mi vida. Nadie en mi vida ha estado más cerca de mí", dijo Angelina Jolie.

Sobre el acuerdo que tiene con Brad Pitt, indicó que ahora todo está muy bien. "Feliz. Feliz y calmo, y necesitábamos eso". "Nada es fácil. Es muy, muy difícil, una situación muy dolorosa y solo quiero que mi familia esté saludable. Están mejor", concluye Angelina Jolie.