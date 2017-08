Anne Hathaway: filtran fotos íntimas donde aparece desnuda con su esposo [FOTOS]

La actriz Anne Hathaway sufrió una vulneración a su intimidad luego de que unos hackers publicaran en redes sociales fotografías donde aparece totalmente desnuda con su esposo, Adam Shulman.

En las fotos se puede ver a Anne Hathaway y al productor completamente desnudos frente a un espejo. El esposo de la actriz muestra sus partes íntimas mientras ella sonríe.

En otras instantáneas, Anne Hathaway aparecen sin ninguna prenda, en la cama, y en distintas habitaciones de su casa. Las fotos se viralizaron rápidamente.

Sin embargo esto no causa mucho asombro entre sus seguidores puesto que la actriz ya ha aparecido desnuda en la pantalla grande. En la comedia romántica 'Love and other Drugs', Anne Hathaway aparece como Dios la trajo al mundo.

Recordemos que otras celebridades como Ariana Grande, Jennifer Lawrence y Scarlett Johanson también vieron vulnerada su intimidad cuando publicaron sus fotos íntimas.