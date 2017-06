Aracely Arámbula: Mujer amenazada de muerte por actriz teme por su vida y no sale a la calle [VIDEO y FOTOS]

Manola Díez rompió el silencio durante una entrevista realizada por el periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa Sale el Sol y relató su versión del pleito que mantiene con su ex amiga y actriz Aracely Arámbula.



“Un amigo me manda a decir, dice Aracely Arámbula que esto y el otro. Hubo un juego, un partido de basquetbol en la escuela donde estudia mi hijo, la señora pues manda a su hijo, (ella) no fue, yo no la vi, yo ni había visto a su hijo para empezar. No van en la misma escuela (los niños)”, contó Manola Diez.



Manola Díez confesó que Aracely Arámbula la amenazó por unas fotos donde ni siquiera aparece el hijo de Luis Miguel, pues el niño se fue al terminar el partido.



“Estoy una situación donde me siento con el miedo de salir a la calle porque se atrevió a amenazarme porque que si no bajaba yo esa publicación donde yo no saqué al niño con su cara, no puse ni su nombre”, contó Manola Diez sobre Aracely Arámbula.



“Me mandó gente, me escribió y aparte hay audios. Mi intención no es ni dolo, mucha gente también dijo que yo lo hacía por vender, que yo no tenía ni qué comer, me quedé sorprendida de cuanta maldad hay en el mundo”, subrayó Manola Diez.



Manola Diez continúo dando detalles de las sentencias de Aracely Arámbula. “Que yo no me la iba a acabar y que tuviera cuidado y que aguas con ella. Que iban a llegar los elementos de seguridad a atraparme. Esta es una situación donde hay gente ignorante, y lo digo con todo respeto pero somos libres, o hasta ahí me sentía yo, libre de subir fotos de todos”.



“Mañana va a ver otro partido en la escuela, por si gustas ya mejor ni te aparezcas (Aracely Arámbula). Sí porque ya no podemos ni jugar porque la señora se molesta”, agregó.



El periodista Gustavo Adolfo Infante señaló que el amigo involucrado en esta historia es el actor Juan Ríos, pero Manola Diez no quiso afirmar su dicho debido a que le prometió no implicarlo.



“La prima fue la que me mandó los mensajes, y un amigo (Juan Ríos) fue el que me envió los audios”, finalizó Manola Diez, prometiendo que los sacará a la luz en caso de necesitarlos para defenderse.



Todo ocurrió supuestamente, por unas fotos que Manola Diez compartió en sus redes sociales, donde aparece uno de los hijos de Aracely Arámbula, situación que le desagradó a la ex de Luis Miguel.