Ariadne Díaz: Su pareja Marcus Ornelas sale en su defensa tras críticas por su sobrepeso [FOTOS]

Marcus Ornelas salió en defensa de la madre de su hijo Ariadne Díaz debido a las críticas que ha recibido por no recuperar su escultural figura tras convertirse en mamá. El también actor ha indicado que no toma importancia a lo que digan los demás y que la protagonista de 'La doble vida de Estela Carrillo'.



“Hagas lo que hagas van a hablar bien y van a hablar mal, si uno da demasiada importancia a las cosas negativas pues no va a salir bien, entonces hay que enfocarse en lo bueno”, dijo Marcus Ornelas a diversos medios durante un evento en México.



Que si la amo? Tu que crees ? 👗❤️👔 . . . 📸Foto robada de @fcaridiazarg Una publicación compartida de Marcus d'Ornellas (@marcusornellas) el 16 de Jun de 2017 a la(s) 8:48 PDT

Por otra parte, Marcus Ornelas habló sobre sus próximos proyectos profesionales, entre el que podría contarse ser parte del elenco del show 'Sólo para Mujeres', que preparan Alexis Ayala y Sergio Mayer.



“No es mi perfil la verdad, no todavía, pero soy padre de familia, soy pudoroso en primer lugar, pero padre de familia (también)”, explicó sobre su negativa a participar de esta obra de teatro que en años anteriores tuvo un gran éxito en todo México.



Finalmente, Marcus Ornelas confesó que junto con Ariadne Díaz siguen planeando el bautizo de su hijo Diego, pero que debido a diversos compromisos profesionales no ha podido realizarse, aunque el actor reveló que probablemente lo celebren en Miami.