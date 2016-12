Arnold Schwarzenegger sobre su cuerpo: ‘Cuando me miro al espejo, vomito’ [VIDEO y FOTOS]

Los casi 70 años de Arnold Schwarzenegger ya le están pasando factura, al menos a su mente que ya no cree que su cuerpo está a su altura. Y es que el actor y ex fisicoculturista admitió que no se encuentra conforme con su físico actual. ‘Cuando me miro al espejo, vomito’, lamentó el recordado Vengador del Futuro.

Pero al parecer no se trata solo de una cuestión de edad, pues Arnold confesó a la revista Cigar Aficionado que nunca estuvo contento con su aspecto. Es más, afirmó que siempre fue crítico con su imagen, inclusive cuando era joven y se dedicaba al fisicoculturismo.

Contó que luego de ganar el Mr. Olympia, uno de los más importantes concursos de fisicoculturismo, y estar en su mejor momento físico, se sentía disconforme. ‘Me miraba al espejo después de ganar el Mr. Olympia una vez tras otra y pensaba: ¿Cómo este montón de mierda ganó? Nunca vi perfección’, dijo el actor austriaco nacionalizado estadounidense.

Sin embargo, a pesar de esta visión negativa de sí mismo, el ex gobernador de California reveló que no se siente viejo a sus 69 años: ‘No siento la edad. Hago todo exactamente de la misma forma que hace 20 años’.

Es más, aún continúa con un entrenamiento casi idéntico al que hacía cuando era más joven. ‘La última cosa que querría es fallarme a mí mismo. No podría mirarme en el espejo y decir ¿Sabes? Eres un jodido perdedor. No quiero enfrentarme a eso’, sentenció el famoso Conan, el Bárbaro.

