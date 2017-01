Axilas sin depilar y mujeres en esmoquin: las feministas de los Globos de Oro [VIDEO y FOTOS]

La gala de los Globos de Oro sigue dando que hablar. Y es que después del beso entre Ryan Reynolds y Andrew Garfield, el discurso de Meryl Streep, el encuentro entre Rocky Balboa y Apollo Creed y el vestido de Emily Ratajkowski nada podía faltar.

Sin embargo, llegaron dos famosas actrices a darnos una valiosa lección sobre el papel de las mujeres en la sociedad. Lola Kirke de ‘Mozart in the Jungle’ y Evan Rachel Wood de ‘Westworld’ remecieron los cimientos de lo tradicional y optaron por alternativas nada convencionales para su género.

Cuando Lola desfiló por la alfombra roja de la premiación, todos adoraron su vestido rosa floreado y su maquillaje natural. Sin embargo, nadie se percató de un curioso detalle que más tarde se convertiría en uno de los temas más polémicos: llevaba las axilas sin depilar. Y aunque no te guste, a las mujeres también les crecen vellos ahí y son completamente libres de dejárselos o no.

Lola Kirke. Fuente: AFP Lola Kirke. Fuente: AFP

Pero la razón para llevar los pelos al descubierto era mucho más profunda ya que en realidad se trataba una protesta contra los recortes que los republicanos pretenden realizar a las subvenciones de los programas de planificación familiar de Planned Parenthood. Estos ponen a disposición de los estadounidenses pastillas anticonceptivas, pruebas de ETS y acceso a citas.

Las azilas sin depilar de Lola Kirke. Las azilas sin depilar de Lola Kirke.

‘Como persona que tiene una plataforma, no importa cuál sea, es importante que digamos lo que pensamos y tal vez alzar así a la gente que opina lo mismo. Mi cuerpo, mi elección. Tu cuerpo, tu elección’, dijo Lola luciendo un pin rosado en el escote para apoyar la causa.

Por su parte, Evan Rachel Wood dejó de lado los vestidos largos y escogió un esmoquin de Altuzarra. ‘He llevado vestidos siempre y me gustan. No estoy intentando protestar contra los vestidos, pero hoy quería asegurarme que las chicas jóvenes y las mujeres saben que no es un requisito indispensable', explicó.

Evan Rachel Wood. Fuente: AFP Evan Rachel Wood. Fuente: AFP

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.