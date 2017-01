Azealia Banks dice esto de los brasileños y genera polémica [VIDEO y FOTOS]

Azealia Amanda Banks, una rapera estadounidense más conocida como ‘Miss Bank$’, ha enfurecido a los brasileños con unas polémicas declaraciones que hablan mal del país latinoamericano. Y es que esta mañana la cantante de 25 años publicó en su cuenta de Facebook un lamentable comentario que dice que los ‘anormales del tercer mundo’ deberían parar con el spam donde usan el inglés de forma incorrecta.

Esto le valió decenas de críticas en Twitter. Pero lejos de mostrarse arrepentida, siguió despotricando, especialmente en contra de los brasileños, sus principales detractores. ‘Es hilarante ser llamada ‘black whore’ (‘perra negra’) por brasileños blancos’, dijo Banks alegando que Brasil debería preocuparse primero por su crisis económica y política.

‘Brasil tiene el mayor número de personas que llenan mi página de insultos racistas. No me importa lo que eres. El racismo es racismo. Un montón de chicos blancos de un país con la peor política no va venir aquí a regañarme cuando ni siquiera saben hablar el idioma con el que tratan de insultarme’, dijo la polémica estrella musical.

Pero todo empeoró cuando la mujer dijo en tono irónico: ‘No sabía que tenían internet en la favela’, haciendo referencia a los barrios más pobres de Brasil donde hay mucha delincuencia y cero accionar de la policía.

Es así que usando el hashtag #DenunciemAContaDaSandalia’, vinculando el nombre de Azealia con la marca de calzado Azaleia, cientos de internaturas brasiñelos se vienen movilizando para denunciar a la cantante en Facebook, con el objetivo de que su cuenta sea bloqueada inmediatamente.

Al momento, la protesta ya ha conseguido dejar por los suelos la imagen de la rapera, incluso en otros países donde el hecho se ha vuelto viral.

Cabe indicar que Azealia Banks ha utilizado técnicas parecidas para relanzar su popularidad. En el 2013 se peleó con Paris Hilton por Twitter. Luego de eso, las ventas de su álbum ‘1991’ se dispararon.

