Barack Obama: Gran fiesta de despedida junto a Paul McCartney, Springsteen y más estrellas de Hollywood [VIDEOS y FOTOS]

No caben dudas que Barack Obama es uno de los presidentes más queridos en el mundo entero. El día de ayer, armó un "tonazo" para poder celebrar su despedida como presidente de Los Estados Unidos.



¡Bye, bye, bye! Barack Obama decidió irse de la Casa Blanca por todo lo alto y no defraudó. En su fiesta de despedida como mandatario estuvo llena de estrellas de Hollywood que compartieron las imágenes en Instagram.



Paul McCartney, Bruce Springsteen y Stevie Wonder fueron parte de la constelación de estrellas de que estuvieron en la despedida de Barack Obama.



La gran "tono" de despedida de Barack Obama comenzó con la presentación de Solange junto a The Roots. Chance The Rapper, Usher, Chris Rock, David Letterman, Nick Jonas, Robert De Niro, Charles Barkley, George Clooney, Bradley Cooper, George Lucas, Meryl Streep, Samuel L. Jackson, Magic Johnson, Tom Hanks, Jerry Seinfeld, Steven Spielberg, Sarah Jessica Parker y Tyler Perry fueron las figuras que estuvieron divirtiéndose al lado de "Barry".



El final. Con esta fiesta de despedida, Barack Obama pone punto final a 8 años como ocupante de la Casa Blanca. Que más que demostrado que el expresidente de Estados Unidos contaba con el apoyo de grandes figuras del espectáculo en el país del norte.