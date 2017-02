Bárbara Mori se luce con su nieta y envía mensaje a su hijo y su exnuera en Instagram [FOTOS]

Bárbara Mori por fin se dejó ver en público con su nieta Mila. A través de sus redes sociales, la protagonista de 'Rubí' publicó una fotografía con un contundente mensaje dirigido a su hijo Sergio Mayer Mori y su exnuera Natalia Súbtil.



Desde que nació Mila Mayer Súbtil los enfrentamientos entre el hijo de Bárbara Mori y su expareja han sido comidilla de la farándula mexicana, pero la actriz siempre se ha mantenido alejada de todos los problemas.



#TACO Todo Amor Cero Odio Una publicación compartida de Barbara Mori (@delamori) el 14 de Feb de 2017 a la(s) 11:53 PST

"Amor, amor y más amor necesita este mundo. Es un trabajo de todos los días", dice la foto en donde se ve a una tierna Bárbara Mori cargando a su nieta Mila.



Este mensaje hizo que sus seguidores se enternecieran y la felicitaran por velar por el bienestar de Mila. "Es hermoso tener una nieta joven. Serán las mejores amigas esta bella tu nieta sera tu orgullo", dice uno de los comentarios.



"Mila debe crecer con amor y armonía de parte de todos", "Por fin con la bellísima Mila 💕 La foto más esperada. Tienen que darle una familia a esa bebe, ella es la prioridad de todos ustedes", son otros de los comentarios de los seguidores de Bárbara Mori en Instagram.

Mila😍 Una publicación compartida de Barbara Mori (@delamori) el 25 de Dic de 2016 a la(s) 12:06 PST

Bárbara Mori mostró en diciembre una fotografía de Mila en sus redes sociales. La pequeña apenas tenía unas semanas de nacida.



Hay que recordar que el hijo de Bárbara Mori está en guerra con su ex, pero no por la bebé, sino porque Sergio Mayer Mori no cumple con la pequeña y ni siquiera va a verla.