Bárbara Mori: Sergio Mayer asegura no tener noticias de su hijo internado por drogas [VIDEO y FOTOS]

Sergio Mayer Mori, el hijo de la famosa Bárbara Mori y el actor Sergio Mayer, está buscado por la prensa luego de que lo vieran fuera del centro de rehabilitación en el que estaba internado desde hace algún tiempo. Y es que el joven supuestamente estaba luchando contra su adicción a las drogas, aunque no se sabe específicamente cuáles.

Frente a esta situación, Sergio Mayer fue abordado por la prensa en la fiesta Experiencia Disco Party 70’s. Es allí que aseguró que no ha tenido contacto con su hijo. ‘Yo creo que saben más ustedes de él que yo, no lo he visto, tiene tiempo que no lo veo’, dijo el actor y modelo mexicano.

Sin embargo, ante la insistencia de los medios el ex de Bárbara Mori reveló que al parecer ya arribó al país. ‘Creo que ya llegó a México, he visto a su bebé, compartimos mucho con ella y con Natalia’, dijo haciendo referencia a la mamá de su nieta.

Todos queremos autógrafo de @smayermori hasta su papá 😱😍❤️😆 #bestmoment #15fest #xv #sergiomayer Una publicación compartida de 15fest (@15fest) el 8 de Oct de 2016 a la(s) 1:16 PDT

Asimismo, Sergio Mayer prefirió no hablar sobre sus pasadas declaraciones donde aseguraba que su hijo estaba en un retiro espiritual, versión que luego fue desmentida por los medios. ‘Cuando entró al lugar este no tenía celular, se quedó sin celular, sin comunicación y ahorita no sé si tenga, no sé dónde está viviendo', aseguró el actor.

A pesar de lo dicho por Sergio Mayer, su hijo, Sergio Mayer Mori, reapareció en las redes sociales. Y es que colgó una foto en el gimnasio aunque no explicó los rumores que circulan sobre sus adicciones.

Por primera vez me esta gustando ir al gym... Una publicación compartida de Sergio Mayer Mori (@smayermori) el 1 de Jul de 2017 a la(s) 9:05 PDT

