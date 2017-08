Bárbara Mori: ¿Sergio Mayer está peleado con su hijo tras ser internado por adicción a las drogas? [VIDEO y FOTOS]

Sergio Mayer reveló recientemente que su relación con el hijo que tiene con la actriz Bárbara Mori no va nada bien. Según el actor mexicano, no ha podido comunicarse con él a pesar de sus esfuerzos.

‘He intentado acercarme a él pero aunque suene increíble no sé dónde está. No tiene celular y no puedo comunicarme con él’, confirmó el actor a una revista mexicana. Asimismo aseguró que le ha enviado mensajes por medio de un amigo y de la madre de su nieta Mila, aunque no obtiene ninguna respuesta.

Asimismo confirmó que en el 2015, su hijo estuvo internado por algunos días en una clínica para tratar adicciones. 'Lo decidimos entre su mamá (Bárbara Mori) y yo. Esa vez estuvo dos semanas internado. Ya tenía varios días llegando tarde a la casa y con el aliento alcohólico. Se le advirtió pero no hizo caso’, afirmó Sergio Mayer.

Desde Mayacoba, en la Riviera Maya, Quintana Roo, con cariño Una publicación compartida de Sergio Mayer (@sergiomayerb) el 27 de May de 2017 a la(s) 2:26 PDT

En ese sentido recordó que cuando su hijo era un niño tuvo que ser muy estricto con él. A los nueve años lo mandó a trabajar a la Central de Abastos y más tarde trabajó levantando estiércol en un rancho y de carpintero. A pesar de la negativa de Bárbara Mori, Sergio Mayer se impuso con respecto a la crianza de su pequeño.

Con respecto a esto último, Sergio Mayer aseguró que fue muy difícil estar de acuerdo con Bárbara Mori sobre la educación de su primogénito. ‘Tenemos formas de pensar totalmente diferentes, familias y culturas distintas. Somos diferentes y Sergio vivió esas dos culturas'.

Sergio Mayer y su hijo con Bárbara Mori, Sergio Mayer Mori. Sergio Mayer y su hijo con Bárbara Mori, Sergio Mayer Mori.

A pesar de ello, Sergio Mayer no le reprochó a Bárbara Mori haberlo educado de esa manera. ‘No me arrepiento de haber estado encima de él. Tuve que ser estricto. Me siento orgulloso de lo que hice y lo volvería hacer’.

“No quiero que me ame por ser barco, alcahuete o cómplice; no sé si me odie, pero prefiero que diga: ‘lo odio porque siempre fue muy estricto conmigo y me obligó a ser responsable’, a que se exprese: ‘¿por qué no me enseñaste esos valores?, ¿por qué no me obligaste a hacerme responsable?’ Para mi es lo correcto, y si para él no, lo tendrá que superar, yo estoy tranquilo”, agregó.

Bárbara Mori y Sergio Mayer. Bárbara Mori y Sergio Mayer.

Finalmente, dijo que desconoce si su hijo estuvo internado recientemente por sus adicciones. Es así que aseguró que no tiene contacto con él desde hace seis meses a pesar de que el joven se reunió con sus hermanas.

“Siempre tendrá las puertas de mi casa abiertas, y que si regresa conmigo lo aceptaría toda la vida, con sus defectos y sus virtudes; lo amo con todo mi corazón y por eso es que no me meteré en su vida, aunque le seguiré llamando la atención si algo no me gusta”, fue el mensaje que le envió a su desaparecido hijo.

