Batman: ¿Ben Affleck ya no quiere encarnar más al famoso superhéroe de DC Comics? [VIDEO]

De las críticas mixtas que recibió su participación en Batman v Superman: Dawn Justice a su alejamiento de la dirección de la próxima película en solitario del ‘Caballero de la Noche’, al parecer Ben Affleck ya tuvo suficiente con el famoso superhéroe de DC Comics y no querría volver a tener nada que ver con él.



Recientes rumores indican que Ben Aflleck estaría haciendo todo en su poder para dejar de encarnar a Batman una vez finalizado su trabajo en Justice League, pese a que se espera que el actor deje atrás los problemas de producción y siga interpretando al alter ego de Bruce Wayne por varias películas más del universo cinematográfico de DC Comics.



Así lo dejó entrever John Campea, anfitrión del podcast Collider Movie Talk, que en su más reciente episodio dijo que tres fuentes distintas le confirmaron que Ben Affleck “quiere irse”. “Ya no quiere volver a ser Batman”, dijo en relación al futuro del actor encarnando al popular personaje de DC Comics.







Si los rumores resultan ser ciertos y los agentes de Ben Affleck no logran negociar su salida de la película en solitario de Batman, entonces aquella sería su última incursión en el universo cinematográfico de DC Comics luchando a lado de otros superhéroes como Superman, Wonder Woman, Flash, entre otros.



Cabe precisar que se debe tomar estas especulaciones como lo que son, ya que hasta el momento no hay ninguna información oficial por parte del estudio detrás de estas películas ni del propio Ben Affleck. Sin embargo, de llegar a confirmarse su salida como Batman, significaría un batacazo para el universo cinematográfico de DC Comics.

