Batman: ¿película del Universo DC podría tener más problemas? [VIDEO]

Tras la salida de Ben Affleck del proyecto The Batman, nueva cinta en solitario del personaje del mismo nombre, muchos han comenzado a perder las esperanzas en el Universo DC. A todo ello se le suman las críticas de las cintas previas, las cuales recaudaron millones pero fueron 'pulverizadas' por los especialistas.



Para ahondar en este mar de desaliento, algunas informaciones auguran cosas peores. O al menos más significativas. Estas tienen que ver con el guión de The Batman.



Y es que Ben Affleck, además de dirigir, iba a estar a cargo del libreto de la película. Él reveló que tenía retrasos para cumplir con el armado de la estructura de The Batman, algo que motivó más su renuncia al proyecto.

Con la llegada de un nuevo director, The Batman podría tener cambios más que radicales al esbozo que hizo Ben Affleck. Esto podría traer retrasos y malos entendidos en el set.



No son pocos los que piensan que la expareja de Jennifer Lopez podría estar contrariado a interpretar escenas en The Batman, el cual protagonizará, completamente distintas a las que él concibió originalmente.

