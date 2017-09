Belinda por fin confirmó que terminó su relación con Criss Angel [VIDEO y FOTOS]

Después de varias semanas de rumores sobre el rompimiento de la relación amorosa entre Belinda y el mago Criss Angel, finalmente la cantante mexicana salió a aclarar el asunto. Es así que por medio de su cuenta de Twitter confirmó que no tiene pareja.

‘No voy hablar ni dar más detalles de mi vida personal, pero estoy tranquila. Estoy con mi familia y en este momento no tengo pareja. Bendiciones a todos’, escribió Belinda para sorpresa de sus más fieles fanáticos.

El anuncio fue muy bien recibido por los seguidores de la mexicana quienes consideraron que Criss Angel nunca se la mereció. ‘No sabes la felicidad que me da leer eso, y no es egoísmo, simplemente eso te estaba consumiendo! ya habrá tiempos mejores!!’, ‘A muchos fans nos alegra que ya no estés con él, pero si no hablas de tu vida privada menos hablas de tu música’, ‘Te quiero, pronto vendrá una persona que realmente sepa valorarte’, fueron algunos de los comentarios de los fans de Belinda.

Por su parte, Criss Angel decidió no hablar del tema aunque publicó un curioso pensamiento horas antes de que la mexicana confirmara que su relación había terminado ¿Estuvo dedicado a Belinda?

Belinda confirma que se ha terminado su romance con Criss Angel. Luego de semanas llenas de especulaciones acerca de la relación sentimental entre Belinda y el ilusionista Criss Angel, decidieron poner punto final a su noviazgo. Fue la propia actriz y cantante quien confirmó a través de un escrito en su cuenta personal en Twitter. #belindapop #crissangel #music #illusionist #romance #magic #illusion Una publicación compartida de Revista OK! Caribe (@revistaokcaribe) el 11 de Sep de 2017 a la(s) 8:01 PDT

“No escuches a tu corazón. Escucha tu voz interior. Yo debería. El amor no viene con un precio… la honestidad debe ser siempre. Mentir acerca de quién eres o quién soy no lo hace cierto. Esta lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera amante del engaño – Mooshcoo”, publicó Criss Angel en Instagram.

Una publicación compartida de Criss Angel (@crissangel) el 10 de Sep de 2017 a la(s) 11:54 PDT

De inmediato sus seguidores empezaron a criticarlo. “¿Qué pasa con ‘Belinda es el amor de mi vida’ y ahora estás haciendo esto?”, le reprocharon a Criss Angel quien durante un año se mostró muy enamorado de la mexicana.

Cabe indicar que hace algunas semanas se filtró una conversación de Belinda con una amiga donde revelaba que Criss Angel le era infiel con sus propias bailarinas. Asimismo, hace unos días varios medios mexicanos comentaron que el mago le sacó la vuelta con un grupo de mujeres durante su viaje a Argentina, algo que le mismo negó.

Belinda le da serenata a Criss Angel

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.