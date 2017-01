Belinda y Criss Angel no se ocultan y presumen su 'mágico amor' en redes sociales [FOTOS]

¡No se ocultan! La cantante mexicana Belinda y el ilucionista Criss Angel ya no ocultan la relación amorosa que mantienen desde hace unos meses. La pareja presume su 'mágico y real' amor en redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, Criss Angel publicó una fotografía en la que aparece muy cerca a Belinda, más enamorados que nunca.

Cabe precisar que es la primera vez que Criss Angel y Belinda hablan de su romance abiertamente. Los rumores iniciaron desde que la mexicana participó en un video del ilusionista.

"De las cosas más bonitas que me pasó este año fue conocer a Criss Angel que me enseñó a no juzgar a las personas sin antes conocerlas", comentó Belinda en su cuenta de Twitter.

"Nunca he amado a nadie antes que tú. Me haces querer ser el mejor hombre que soy capaz. Tu increíble "real- mágico" amor puro, por siempre, mi amor", respondió Criss Angel al 'amoroso' mensaje de la cantante del 'Sapito'.

Cabe precisar que el mago estadounidense es 21 años mayor que ella. La rubia actualmente tiene 27. Se supo demás que la familia de Belinda se opone a que esté con Criss Angel, argumentando que podría ser su padre.

El romance más conocido de Belinda fue con el futbolista mexicano Giovanni Dos Santos desde el año 2007 hasta el 2010. Luego estuvo con el empresario Mohamed Morales.