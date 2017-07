¿Belinda y Criss Angel terminaron? La cantante cerró su Twitter pero antes posteó tremendo mensaje de desamor [VIDEO y FOTOS]

La cantante Belinda tenía una hermosa relación amorosa con el mago Criss Angel, quien estaba tan enamorado de ella que hasta se tatuó su nombre. Sin embargo, las cosas parecen haber terminado luego de un dolido post en el Twitter de la mexicana.

La noche del pasado 15 de julio, Belinda publicó un post en su cuenta de Twitter. ‘Cuando encuentres la paz dentro de ti, a quien amas dale alas para volar, raíces para volver y motivos para quedarse’, escribió dejando sorprendidos a sus fans.

Sin embargo, lo peor vino después, cuando compartió cuatro fuertes mensajes donde revelaba que cerraría su cuenta de Twitter hasta estar bien. ‘Sé que he estado desconectada de mis redes sociales, por más que traté de disimular, ustedes saben que no me siento bien. Me voy a desconectar un tiempo hasta que me vuelva a encontrar… lo siento’, dijo Belinda para alarma de sus seguidores.

‘Perdónenme. A ustedes los amo más que a nada en el mundo y juro que cuando regrese nunca más me voy a volver a ir. Nunca entreguen el corazón a alguien que no se lo meceré’, dijo Belinda haciendo entender que Criss Angel le pagó mal.

Cabe indicar que Criss Angel y Belinda tienen una relación desde el 2016, cuando el mago invitó a la cantante a participar en un truco de magia en Las Vegas. Desde ese momento ambos quedaron prendados, a pesar de la gran diferencia de edades.

Sin embargo, ese amor que decían tenerse parece haber terminado. Al momento Criss Angel no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Belinda y ella está desparecida de Twitter.

Cabe indicar que la última vez que se supo que Criss Angel y Belinda estuvieron juntos fue el pasado 29 de mayo, cuando el ilusionista acompañó a la intérprete en la grabación de su nuevo videoclip. Se conoció que Angel la ayudó a producirlo.

