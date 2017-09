Belinda compartió sexy foto pero causó la indignación de sus seguidores por maltrato animal

Belinda está de malas. Y es que después de unos rumores sobre la infidelidad de su exnovio, el mago Criss Angel, la mexicana vuelve a estar en el ojo de la tormenta pero esta vez por una foto de su cuenta de Instagram.

La actriz y cantante posó para la campaña ‘Love de Cartier’ con un look muy sofisticado. Sin embargo y a pesar de verse radiante, los seguidores de Instagram de Belinda la acribillaron con ataques, insultos y reclamos.

Todas las críticas tuvieron su origen en uno de los accesorios de Belinda. Y es que al parecer, el chal que lleva colgado de los brazos es una piel de animal, lo que ocasionó que muchos la vincularan con actos de maltrato animal.

‘Es de cuarta usar pieles, ni siquiera viviendo en lugares muy fríos se justifica’, ‘Esperemos que no sea piel real’, ‘A esta niña boba no le importa dar una mala imagen’, 'No uses pieles de animalitos. Sufren muchísimo’, fueron algunos de los comentarios que recibió Belinda en su polémica foto.

In LOVE with @Cartier #LovedeCartier https://goo.gl/RK59Na Una publicación compartida de Beli (@belindapop) el 1 de Sep de 2017 a la(s) 4:11 PDT

A pesar de las críticas, Belinda ha evitado dar declaraciones que expliquen su controvertido outfit. Es así que si no demuestra que simplemente es una prenda sintética, lo más probable es que pierda seguidores.

Al momento, la polémica foto de Belinda tiene más de 112 mil Me Gusta y cientos de comentarios positivos y negativos sobre su outfit. Sin embargo, no nos cabe duda que recibió más reclamos que piropos.

Cabe indicar que hace unas semanas se filtraron unas conversaciones privadas de WhatsApp de Belinda. Allí contaba a una amiga que su novio Criss Angel le era infiel con sus bailarinas.

A pesar de la evidencia, Belinda salió a defender a su expareja asegurando que las conversaciones eran falsas y que él era un gran hombre. ¿Qué le estará pasando por la cabeza a la mexicana?

Sorpresa!!!! @zionylennox @steveaoki #Báilalo Una publicación compartida de Beli (@belindapop) el 13 de Jun de 2017 a la(s) 11:24 PDT

