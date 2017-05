Bella Hadid y Emily Ratajkowski: Su baile hot en Cannes incendia las redes [VIDEO y FOTOS]

El Festival de Cannes concentró a algunas de las celebridades en Francoa. Las jóvenes y bellas modelos Emily Ratajkowski y Bella Hadid estuvieron disfrutando de la ciudad y un video sensual prueba lo bien que la pasaron.

Emily Ratajkowski publicó un video en su cuenta de Instagram que está descrito como "she loves me", "ella me ama" y está etiquetada Bella Hadid. Ambas aparecen bailando junto a Hailey Baldwin.

Bella Hadid es una guapa modelo estadounidense de 20 años que ha sido parte del desfile de Victoria's Secret, en el cual se presentó el cantante The Weeknd, su expareja.

Emily Ratajkowski también es actriz. Participará en la película de suspenso 'Welcome Home' junto al actor Aaron Paul.

Emily Ratajkowski y Bella Hadid bailan en el festival Cannes



