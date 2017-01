Los besos de Selena Gomez y The Weeknd que romperán el corazón de Bella Hadid [FOTOS y VIDEO]

Selena Gomez ha vuelto a aparecer en los medios de espectáculos tanto como por su trabajo en la producción de una serie de Netflix, como por su romance con el cantante The Weeknd. Ambos fueron captados en Italia mientras caminaban románticos y abrazados en Italia.

Aunque no lo han oficializado, ambos cantantes se muestran como una pareja. Los besos y caricias demuestran la químa que existe entre Selena Gomez y The Weeknd. “Ellos están saliendo de manera exclusiva. Selena no es de las que sale por ahí, y cuando le importa se abre con un hombre, ella se asegura de que sea algo real”, mencionó un amigo cercano de la cantante de Disney.

La pareja fue vista primero en Florencia, después pasearon por Venecia. Los besos nunca faltaron. La fuente de E! News contó que los jóvenes están saliendo de manera exclusiva y están viendo a dónde llegan.

Selena Gómez publicó un video de The en su cuenta de Instagram Selena Gomez publicó un video de The Weeknd en su cuenta de Instagram. Pero luego lo eliminó.

A penas aparecieron los primeros rumores, se mencionaba a la modelo Bella Hadid. Ella mantuvo una relación con The Weeknd durante un año y medio. Al parecer se separaron por tener una agenda un poco atareada. Ninguno de los comentó las razones de su ruptura.

¿Selena Gómez está más emocionada? La cantante que a penas a superado su etapa de depresión publicó un video en su cuenta de Instagram. En el clip aparece The Weeknd y uno emoji con ojos de corazón. El video fue eliminado horas más tarde.

Ambos se volvieron a ver en el desfile de modas de Victoria’s Secret. El cantante de Starboy interpretó la canción mientras Bella Hadid modelaba a su costado.