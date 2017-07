¡Boda de Messi quedó chiquita! Pareja rusa gastó 10 millones de dólares en matrimonio y con show de Lady Gaga [FOTOS] 

Lolita Osmanova, hija de un poderoso y multimillonario empresario ruso, se casó el fin de semana en una lujosa boda donde los diamantes estuvieron a la orden del día, el oro era parte del banquete y Lady Gaga se encargó del show principal del matrimonio. ¡Sin duda la boda de Lionel Messi quedó chiquita!



Lolita Osmanova y su pareja no escatimaron en nada a la hora de darse el gusto de celebrar su matrimonio. Ambos, a bordo de su jet privado, enrrumbaron a Los Angeles y decidieron que el lugar ideal era el teatro donde todos los años se celebran los premios Oscars.



Pero eso no es todo. Lolita Osmanova y Gaspar Avdolyans desembolsaron más de 10 millones de dólares a una importante agencia de Wedding Planner para que convierta el lugar en un castillo de cuento de hadas, con millones de rosas alrededor.

#GasparLola Armenian luxury wedding in La 👰🏻🤴🏻💎💎💎💎💫💫💫💫💕💕💕💕💫💫💫❤️❤️❤️❤️❤️❤️👸🏻🤴🏻 Lolita Osmanova & Gaspar Avdolyan Una publicación compartida de luxuryPpl&luxurylife💎💎💎💎💎💎 (@vgmood) el 3 de Jul de 2017 a la(s) 2:43 PDT

Solo en los arreglos florales se gastaron más 500 mil dólares. Las flores, entre rosas y tulipanes color blanco y rojo cubrieron todo el lugar. En la entrada al lugar se colocó más de una decena de violinistas, una orquesta sinfónica y una función de ballet. que recibieron a los invitados entre los que se encontraban magnates, príncipes árabes, multimillonarios, modelos, actores y toda la crema y nata rusa a los que se les puso a disposición lujosos jets privados para su traslado y los más lujosos hoteles todo pagado.



Pero nada de esto llamó tanto la atención como el espectacular y ostentoso vestido de novia de Lolita Osmanova, quien a las justas podía moverse y necesitó, incluso, la ayuda del novio para poder trasladarse por la sala donde se desarrolló el matrimonio.



изумительно красивая свадьба 😍✨@reina_dolores #moscowhollywood #GasparLola #wedding Una publicación compartida de Khaimova Galya (@galyaaisha) el 2 de Jul de 2017 a la(s) 2:29 PDT

El extravagante vestido de novia de Lolita Osmanova fue diseñado por el libanés Zuhair Murad. Resplandecía en joyas y se destacaba el exquisito encaje cocido a mano con hilos de oro y plata. También había arreglos de flores opulentas adornando el altar de oro en donde dieron el sí y cada mesa tenía piezas centrales de rosas rojas. ¡Lujazo!



Pero eso no es todo, un matrimonio no es nada sin un pastel y los novios se encargaron de que este cumpla con los requisitos para que no desentone con todo el lujo que ya tenía la fiesta. La torta era de oro y de diez niveles que fue cortada por los novios y hecho con los más finos productos. ¡Hasta daría pena comerlo!



best "poker face" i've ever heard 🤘🏾@ladygaga ✨ #gasparandlola #moscowhollywood Una publicación compartida de Khaimova Galya (@galyaaisha) el 2 de Jul de 2017 a la(s) 3:45 PDT

Pero el verdadero espectáculo se dio durante la recepción, en la que Jason Derulo puso a bailar a todos con sus éxitos. Eso sí, el talentoso chico no fue la estrella de la noche, ese lugar estuvo reservado para Lady Gaga, quien dedicó una canción con su piano para los novios. Diarios rusos aseguran que solo en el espectáculo se gastaron 2 millones de dólares. ¡Maldita pobreza!



Lolita Osmanova es la hija del magnate Eldar Osmanov, dueño de la empresa de venta de energía Mezhregionsoyenergo. Además, el padre de novio es Albert Avdolyan, un magnate de las telecomunicaciones y uno de los empresarios más ricos de Rusia con un capital de se estima en 750 millones de dólares, de acuerdo con lo publicado por el diario The Independent