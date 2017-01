Brad Pitt y Angelina Jolie: madre de su hija adoptiva la reclama

Angelina Jolie no termina el proceso de divorcio con Brad Pitt ni la resolución final de la custodia de sus hijos y ahora debe responder el pedido de la mamá biológica de uno de ellos. Mentewab Dawit Lebiso de Etiopía quiere hablar con la niña de 12 años, Zahara.

La mamá biológica de Zahara habló con Daily Mail y en esta entrevista pidió a Angelina Jolie que la dejara conocer a su hija Zahara, quien fue adoptada en el 2005 cuando tenía seis meses de vida. La pequeña creció con la actriz y su ahora exesposo Brad Pitt.

“Yo solo quiero que sepa que estoy viva y que me gustaría hablar con ella. No quiero a mi niña de vuelta, solo quiero tener contacto con ella. Todos vamos a morir y yo quisiera que ella supiera de mí. Que supiera que en Etiopía tiene una familia”, mencionó la mamá biológica de Zahara.

Angelina Jolie y Zahara Angelina Jolie y Zahara

Sin embargo, Mentewab Dawit Lebiso reconoce que la madre de Zahara es Angelina Jolie y que no habría podido darle todas las comodidades que le brinda la familia de la actriz. “Ella ha sido más madre de ella que yo. Ha estado con ella desde que era una bebé, pero eso no quiere decir que yo no la extrañe”.

“Sé que mi hija vive en otro país y que ni siquiera habla mí mismo idioma. También estoy consciente de que yo nunca habría podido dar todo lo que tiene”, es por eso que Mentewab Dawit Lebiso le pide a Angelina Jolie conocer a su hija.

“Yo solo quiero decirle a Angelina que me permita hablar con ella. No creo que pida mucho”, menciona en la entrevista la madre biológica de Zahara. Sobre el divorcio que vienen enfrentando y desea lo mejor para la familia que adoptó a su hija.

“He leído acerca de lo que supuestamente ha hecho Brad Pitt, pero yo no reconozco a esa persona. Ese hombre es el que ha cuidado de mi hija y es un buen tipo. Espero que pronto se solucionen los problemas entre ellos y puedan seguir adelante con sus vida”

Entrevista de Daily Mail

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.