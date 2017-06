¿Brenda Zambrano, de Acapulco Shore, actuó en película porno española? [VIDEO y FOTOS]

Brenda Zambrano, la modelo e integrante del reality 'Acapulco Shore' que hace unas semanas denunciara en Facebook que fue víctima de una brutal paliza a la salida de un bar, nuevamente está en el ojo de la tormenta luego que saltara a la luz escenas de una película, al parecer, pornográfica que habría protagonizado hace unos años atrás.



La película en mención se llama 'Mujeres infieles' y no se trata de una película pornográfica sino de una cinta erótica que Brenda Zambrano protagonizó en el 2004, antes que alcance la fama con 'Acapulco Shore'.

"La película se grabó en 2012 o 2013, hasta sale Sergio Mayer. Tiene mucho tiempo que pasó y apenas la están sacando, pero es una película que está siendo muy criticada porque dicen que es porno, pero no es pornografía, es una película erótica. Creo que a mí me tocó hacer las escenas más fuertes. Si fuera una cinta porno estaría en YouPorn y no en Netflix", se defendió Brenda Zambrano al enterarse que la están tildando de actriz porno.



La película acaba de saltar a la luz y algunas escenas muy subidas de tono ya han comenzado a compartirse en las redes sociales. En todas se ve a Brenda Zambrano completamente desnuda.

"Como la gente es muy morbosa y como han pasado muchas cosas en mi vida tuvo que ver que por eso la volvieran a poner, porque la habían sacado como hace tres meses", recalcó Brenda Zambrano.



La integrante de 'Acapulco Shore' sostuvo que "por mensa me tocó hacer las escenas más fuertes. No era conocida por eso las hice... Creo que debí haber cobrado mucho más. No entiendo por qué se escandalizan, esto es actuación, pero lo de Acapulco Shore es real", finalizó Brenda Zambrano.