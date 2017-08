Britney Spears se lució en Instagram sin maquillaje y dejó a todos sorprendidos [VIDEO y FOTOS]

Britney Spears ha causado mucha polémica recientemente. Hace unas semanas, la Princesa del Pop se atrevió a cantar en vivo después de nueve años para acallar las críticas que la atacaban por siempre presentarse con playback.

Y ahora, una publicación de Britney Spears terminó por llamar la atención de sus seguidores. La intérprete de 35 años celebró su día libre compartiendo tres fotos de ella sin nada de maquillaje. ¿Te la imaginas?

En los selfies aparece con la cara lavada y la melena rubia despeinada. Evidentemente, se acababa de levantar. Solo se le nota el rastro del delineador y máscara de pestañas que al parecer se puso la noche anterior. ¡Linda Britney Spears!

‘En los días en los que no me pinto… este es mi verdadero yo sin glamour, un placer conocerlos’, escribió Britney Spears en el texto que acompañó su foto de Instagram. Al momento la publicación es todo un éxito con más de 330 mil Me Gusta y cientos de comentarios de enamorados fanáticos.

On days where I don’t get primped and made up for my show, this is the real unglammed me… so nice to meet all of you!! 😂 I call this my morning coffee at home look ☕️ #NoMakeupMonday if you don’t count the leftover mascara under my right eye... 😂😜 Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el 28 de Ago de 2017 a la(s) 2:00 PDT

‘Eres muy hermosa’, ‘Mi foto favorita’, ‘Continúa hermosa’, ‘Belleza natural’, ‘Una diva siendo diva’, ‘No puedo amarte más’, fueron algunos de los mensajes de los seguidores de Instagram de la gran Britney Spears.

Cabe indicar que Britney Spears está más feliz que nunca. Y es que después de su exitosa gira mundial, una de sus mayores satisfacciones es su nuevo novio, 12 años menor que ella, el persa Sam Asghari de 23 añitos.

Britney Spears y Asghari se conocieron durante la grabación del último y candente videoclip de la Princesa del Pop, Slumber Party. Allí hicieron clic y desde ese momento no se han despegado ni un solo minuto.

Britney Spears en su concierto en Taiwán junto con su novio.

