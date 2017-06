Bruno Mars no puede más con el cansancio y se duerme los BET Awards 2017 [VIDEO y FOTOS]

Este domingo se celebraron los BET Awards 2017, premios en reconocimiento a los logros de afroamericanos y otras minorías en la música, cine, televisión, deportes, entre otros. La ceremonia tuvo lugar en el Microsoft Theatre de Los Ángeles y congregó a lo mejor de la industria del entretenimiento con Bruno Mars, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith, entre otras estrellas.

Y aunque fue uno de los grandes protagonistas de la noche, Bruno Mars no parecía estar muy divertido durante la gala. Y es que se le vio ‘cabeceando’ sentado en su lugar mientras sus acompañantes disfrutaban del show.

Quizá Bruno Mars estaba muy cansado por los ajetreos del día o probablemente se aburrió por la ceremonia, no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que regresó a su casa con dos premios, que lo vuelven a consagrar como favorito.

A pesar de que el músico reaccionó al poco rato de caer en los brazos de Morfeo, los fanáticos no perdieron la oportunidad para registrarlo todo en video. Es así que su postura se volvió viral en las redes sociales causando las burlas de los usuarios. ‘Ahora me caigo como Bruno Mars, así que me voy a dormir. Dulces sueños’, fue uno de los mensajes que acompañó al clip en Twitter.

Bruno Mars se duerme en ceremonia de premiación.

Cabe indicar que Bruno Mars se llevó el galardón a 'Video del año' con 24K Magic y 'Mejor Artista Masculino de R&B/Pop'. Solo fue superado por Beyoncé, quien se llevó tres premios pero no estuvo presente por su reciente alumbramiento.

