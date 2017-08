¡♥Buffy♥! La popular actriz Sarah Michelle Gellar se encuentra en Lima y acaba de publicar algunas imágenes en su cuenta de Instagram. Fue hace más de 20 años que la serie Buffy La Cazavampiros se convirtió en todo un éxito mundial.



Sarah Michelle Gellar ahora es una empresaria y promotora de diversas organizaciones caritativas y también con el tema de investigación del cáncer. Buffy dejó de matar vampiros para dedicar su tiempo a luchar contra la pobreza con el proyecto Angel Food.



Sarah Michelle Gellar también trabajó en series como Cruel Intentions y publicó varias imágenes de su recorrido por Miraflores en su cuenta de Instagram. Sarah Michelle Gellar actualmente tiene 40 años y sigue ligada al mundo "friki" por tocar millones de corazones de adolescentes.



"Comencé porque mi madre me enseñó hace mucho tiempo que, incluso cuando no tienes nada, no hay formas de darle la espalda. Y lo que se obtiene a cambio es diez veces mayor de lo que das", cuenta Sarah Michelle Gellar sobre su lucha contra el cáncer y la pobreza.