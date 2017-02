Café Tacuba no tocará más 'La ingrata'... ¿Por qué? Aquí te lo contamos [VIDEO y FOTOS]

La agrupación mexicana Café Tacuba anunció que dejaría de tocar para siempre su emblemática canción 'La Ingrata' debido a que su letra incita la violencia contra la mujer y el femincidio.



La canción, que fue escrita en 1994, se trataba de una mera parodia sobre la música norteña, pero años después Café Tacuba se dio cuenta que la letra actualmente es inaceptable.



"Tú desprecias mis palabras y mis besos/ Pues si quiero hacerte daño, solo falta que yo quiera/ Lastimarte y humillarte/ Ingrata, aunque quieras tú dejarme/ Los recuerdos de esos días, de las noches tan oscuras/ Tú jamás podrás borrarte/ Por eso ahora tendré que obsequiarte/ Un par de balazos pa' que te duela/ Y aunque estoy triste por ya no tenerte/ Voy a estar contigo en tu funeral", dice parte de la letra de la canción 'La Ingrata' que ahora Café Tacuba quiere dejar de entonar.



Rubén Albarra, manifestó al diario La Nación de Argentina, que cuando empezaron a cantar 'La Ingrata' no estaban interiorizados en el tema, ya que "éramos jóvenes cuando se compuso y no estábamos sensibilizados con esa problemática como ahora todos sí estamos".

Una publicación compartida de Cafe Tacuba (@cafetacvba44) el 12 de Jun de 2015 a la(s) 2:05 PDT

MODIFICARÁN LETRA



Como se trata de una canción emblemática y ante la posibilidad de dejarla de tocar, el vocalista de Café Tacuba comentó que podrían, incluso, modificar la letra.



"Creo que es un momento de repensar si la vamos a seguir tocando o si le cambiamos la letra. Porque ahora sí estamos sensibilizados, sí sabemos del problema. Y yo, personalmente, no estoy interesado en apoyar eso", dijo Rubén Albarra.