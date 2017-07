¿Caitlyn Jenner al Senado de los Estados Unidos? Esa parece ser la nueva meta de la medallista olímpica de oro y activista transgénero, que expresó hoy su deseo de incursionar en la política postulando como representante del estado de California.



En una entrevista radial, Caitlyn Jenner dijo que le estaba dando vueltas a la idea ya que podría lograr más como una ‘outsider’ “trabajando en el perímetro de la escena política” o “desde adentro”.



“Lo he considerado. Me gusta la política. En los últimos seis meses lo he estado pensando, así que tengo que encontrar dónde hago un mejor trabajo”, dijo Caitlyn Jenner sobre su futura carrera en el Senado de los Estados Unidos.



¿Caitlyn Jenner tiene a la política en su futuro?

Con 67 años de edad y seis hijos e hijas, entre las que figuran la socialité Kim Kardashian y sus igual de famosas hermanas, Caitlyn Jenner aseguró que puede cambiarle la cara al Partido Republicano del que es una orgullosa militante.



Caitlyn Jenner podría suceder en el cargo como senadora de California a Dianne Feinstein, quien acaba de cumplir 84 años en junio y al parecer no tiene planes de buscar una re-elección en el 2018.



El padre de las Kardashian, que se declaró como una mujer transgénero en 2015, se convirtió en una de las figuras del Partido Republicano en sacar cara por los derechos de la comunidad LGTBI.



Incluso, Caitlyn Jenner ha sido una férrea crítica de Donald Trump por dar término a una directiva de Barack Obama que permitía a los estudiantes transgénero de escuelas públicas usar los baños acorde al género con el que se sientan identificados.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.