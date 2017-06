'Canelo' Álvarez y Shannon de Lima confirmaron romance con tierno beso [VIDEO y FOTOS]

Shannon de Lima y Saúl 'Canelo' Álvarez ya no ocultan su amor y ayer durante un evento en Nueva York, hasta donde viajó el pugilista para promocionar su próxima pelea, no dudaron en llegar abrazados y presentarse más cariñosos que nunca ante la prensa.



Tanto 'Canelo' Álvarez y Shannon de Lima confesaron su amor a través de las redes sociales y no dudan en expresarse sus sentimientos abiertamente con cada publicación que realizan.



@daneidapolanco captó el BESO entre @shadelima y @canelo. Todo lo que sucedió mañana en #PrimerImpacto. Una publicación compartida de Primer Impacto (@primerimpacto) el 20 de Jun de 2017 a la(s) 4:12 PDT

Tanto Canelo Álvarez como Shannon de Lima evitaron declarar a la prensa y en todo momento se mostraron alejados de ella, pues sus allegados aseguran que prefieren ser lo más cautos posibles con sus declaraciones.



En una imagen que publicó el boxeador en su cuenta de Instagram, de su evento en la Gran Manzana, la modelo escribió una declaratoria que causó revuelo. “Te amo, papasito”, le dijo Shannon de Lima y de inmediato Canelo Álvarez le respondió con un "@shadelima te amo con locura".

En conversación con el reportero del programa 'El Gordo y la Flaca', Shannon de Lima confesó cómo se sentía. “¿No ves la cara de enamorada que tengo?”, en ese breve espacio también agregó: “me trata como una reina (‘Canelo’ Álvarez), lo consiento, le cocino, por ahora nada más le he hecho arepitas".



Shannon de Lima estuvo casada con Marc Anthony y pese a lo escandalosa que fue la separación entre ambos, hace poco se les vio felices a bordo del yate del cantante.