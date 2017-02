Caso Cerrado: La difícil y dramática vida de la doctora Ana María Polo [VIDEOS y FOTOS]

Ana María Polo es quizá una de las latinas más populares del mundo. Y es que con su exitoso programa Caso Cerrado, el mismo que ya conduce hace 16 años, ha sabido robarse el cariño del público.

Sin embargo, para llegar hasta dónde está hoy, con un show televisivo transmitido nada menos que en 21 países, tuvo que pasar por difíciles experiencias. Finalmente, a base de esfuerzo y sacrificio, logró salir adelante y arrasar con todo.

La doctora Polo nació el 11 de abril de 1959 en Cuba, pero fue criada en Puerto Rico. Años después se mudó junto con su familia a Miami, donde desarrolló su talento para la música. Y es que Ana María es cantante. Inclusive ganó un concurso que le permitió conocer y cantarle al Papa Pablo VI en el Vaticano.

La doctora Polo en su faceta como cantante.

Cuando tenía 19 años conoció a un hombre que le llevaba 10 y se enamoró. Se casó y quedó embarazada a pesar de la oposición de su familia. Sin embargo, perdió al bebé y el matrimonio terminó al poco tiempo.

Se graduó de abogada en la Universidad de Miami y ejerció su profesión por más de 20 años. ¿Su especialidad? Casos de divorcio, adopciones, paternidad, custodia, manutención de menores y los polémicos casos de violencia doméstica. Poco a poco, fue entrando al mundo de la televisión gracias a esa experiencia.

Es allí que adoptó a un niño. De él poco se conoce, solo que tiene 31 años y está casado. Ana María lo crió sola y se sabe que son muy unidos.

En el 2001 se emitió por primera vez Caso Cerrado, que en ese entonces se llamaba Sala de Parejas, un programa para solucionar problemas conyugales. Sin embargo, luego se sumaron temas más diversos. Así fue el inicio del éxito arrollador que más tarde tendría.

Debemos aprender de los niños a mirar las cosas como si las vieras por primera vez. Escuchen a los niños, siempre tienen algo para enseñar. ¿ Y tú que aprendes de los niños? #AnaMariaPolo #anamariapolo Una publicación compartida de Ana Maria Polo (@anapolotv) el 24 de Feb de 2017 a la(s) 6:42 PST

El momento más difícil de su vida fue cuando, una vez famosa y de 44 años, se enteró que tenía cáncer de mama. ‘No solo me veía diferente. Me cambió la estructura del cuerpo, una pierna me creció más que la otra y perdí bastante la sensibilidad del brazo derecho debido a que me sacaron 20 ganglios, el tejido mamario y el seno’, reconoció en una entrevista.

Ana María Polo dice que lo peor que le pasó fue enterarse que tenía cáncer de mama.

Con respecto a su vida amorosa, siempre ha sido muy reservada a pesar de que hay rumores que dicen que es bisexual. ‘Todos quieren saber sobre mi vida y con quién duermo. Pero no le debería interesar a nadie. Así que dejen de preguntar’, dijo aclarando el tema.

Aunque haya sido muy criticada por los polémicos temas que trata, la doctora Ana María Polo lidera la audiencia de los programas en español de la televisión estadounidense. No es en vano que haya sido el único show vespertino nominado al Premio Emmy Nacional.

Revisa nuestra galería de fotos en la parte superior de la nota para que veas la increíble transformación de la doctora Polo.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.