Chester Bennington se suicidó: abuso sexual y alcoholismo atormentaban al líder de Linkin Park [VIDEO y FOTOS]

Chester Bennington, líder de la popular banda de rock alternativo Linkin Park, se quitó la vida este jueves. Su cuerpo fue encontrado por la policía con evidentes muestras de ahorcamiento, según informó TMZ.

El cantante de Linkin Park decidió suicidarse el día en el que Chris Cornell, vocalista de Soundgarden, hubiera cumplido 53 años. Ambos se quitaron la vida de la misma manera: por ahorcamiento, algo que evidencia que estaban muy perturbados y deprimidos.

La vida de Chester Bennington no fue nada sencilla. Sus padres se divorciaron cuando tenía nueve años y tuvo que ir a vivir con su papá, quien obtuvo la custodia. Como resultado de esa separación, el líder de Linkin Park empezó a abusar de las drogas. Es así que se volvió adicto a la marihuana, alcohol, opio, cocaína, metanfetaminas y LSD. Y aunque logró superar estos problemas, finalmente le pasaron factura.

En una entrevista del 2011 para la revista Kerrang Magazine!, Chester Bennington contó su verdad sobre sus problemas con el alcohol. “Yo no bebo más, hoy quiero quedarme sobrio. Bebí en los últimos seis años pero ya no quiero ser más esa persona”, reveló.

“Era cerveza o Jack Daniels con Coca Cola o Jack Daniel en un vaso con hielo”, dijo sobre su adicción al alcohol. Asimismo, Chester Bennington contó que cuando su esposa de aquel entonces se dio cuenta de su problema, él lo negaba rotundamente: “Llegamos al punto donde mi esposa, después de siete meses que nos quedamos juntos, dijo: ‘tú piensas que no sé que bebes todos los días?’. Yo no podía entenderla y le decía ‘¿Estás volviéndose loca?’”.

En la misma entrevista, Chester Berrington reveló que había sufrido de abuso sexual cuando solo tenía nueve años. Según su propio testimonio, el agresor habría sido un amigo suyo mucho mayor que él. "Cuando miro hacia atrás me acuerdo cuando era joven. Me molesto cuando recuerdo todas esas cosas horribles que me sucedieron", reveló al medio.

