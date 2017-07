Linkin Park: Chester Bennington y la carta que le envió a Chris Cornell cuando se suicidó [VIDEO y FOTOS]

Los fanáticos de Linkin Park están conmocionados. Y es que su vocalista, Chester Bennington, se quitó la vida este jueves. Su cuerpo fue encontrado por la policía poco antes de las nueve de la mañana y según informó TMZ el cantante se habría ahorcado.

Quizá fue una casualidad o quizá todo estuvo perfectamente planeado por Chester Bennington pero lo cierto es que se suicidó el mismo día del cumpleaños de su gran amigo Chris Cornell. El vocalista de Soundgarden se quitó la vida el pasado 18 de mayo a los 52 años de la misma manera que el líder de Linkin Park: por ahorcamiento.

Cuando se difundió la noticia del fallecimiento de Chris Cornell, Chester Bennington se mostró muy conmocionado por la pérdida de su amigo y colega. Es así que decidió escribir una emotiva carta en su honor que pronto se volvió viral en el mundo.

RIP #ChesterBennington 🙏 The Linkin Park frontman was found dead Thursday of an apparent suicide. |📷: Miikka Skaffari/FilmMagic Una publicación compartida de People Magazine (@people) el 20 de Jul de 2017 a la(s) 11:56 PDT

Chester Bennington y Chris Cornell tenían una relación muy estrecha. Incluso ambos colaboraron el uno con el otro en las canciones de sus respectivas bandas. Chester cantó con Chris el tema Hunter Strike de Temple Of The Dog y Cornell hizo lo mismo con Crawling de Linkin Park.



Lee aquí la emotiva carta de Chester Bennington, la misma que se viralizó en Twitter y que mostraba cuánto amaba a su amigo. ¡Súper emotivo!

Querido Chris,

Soñé con los Beatles anoche. Me desperté con Rocky Raccoon sonando en mi cabeza y la mirada de preocupación en el rostro de mi esposa. Me dijo que mi amigo acababa de morir.



Pensamientos sobre ti inundaron mi mente y lloré. Sigo llorando, con pena, como con gratitud por haber compartido momentos especiales contigo y con tu hermosa familia. Tú me inspiraste en muchas formas que no pudiste haber imaginado. Tu talento era puro e incomparable. Tu voz era diversión y dolor, cólera y perdón, amor y desamor, todo mezclado en uno. Supongo que eso es lo que todos somos. Tú me ayudaste a entender eso.



Acabo de ver un video tuyo cantante "A Day In The Life" de The Beatles y pensé en mi sueño. Quisiera creer que eras tú diciendo adiós a tu manera. No puedo imaginar un mundo sin ti en él. Rezo para que encuentres paz en la próxima vida. Envío mi amor a tu esposa e hijos, amigos y familia. Gracias por permitirme ser parte de tu vida.



Con todo mi amor.

Tu amigo,

Chester Bennington.





TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.