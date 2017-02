"Chicharito Hernández fue desleal y poco solidario", arremetió su exnovia Lucía Villalón [FOTOS]

¡Rompió su silencio! Lucía Villalón habló por primera vez desde su rompimiento con el jugador 'Chicharito' Hernández, quien canceló su compromiso a solo un mes de llegar al altar al parecer para iniciar una relación sentimental con la modelo y actriz Camila Sodi.



En conversación con el diario El Mundo de España, Lucía Villalón sostuvo que lo más complicado de su rompimiento con el 'Chicharito' Hernández fue la 'deslealtad', ya que cuando estuvo gravemente enferma este no la apoyó y la dejó sola.



Agregó que el dolor de la ruptura lo lleva "por dentro" y que una de las razonas del término de su relación con el 'Chicharito' Hernández fue porque no la apoyó en su enfermedad . "Efectivamente y esto generó también otros problemas".

Descubriendo el Universo Decléor! #embajadoradecleor A trabajar después de un maravilloso tratamiento que me ha dejado la piel perfecta!! 👸🏻 #experienciadecleor #rechargeyourlife @decleor_es Gracias!! ☀️ Una publicación compartida de Lucia Villalon Puras (@lucia_villalon) el 17 de Feb de 2017 a la(s) 8:29 PST

Los detalles completos de su separación con 'Chicharito' Hernández sin embargo, saldrán a la luz este miércoles en la revista ¡Hola!, en la que ha dado una entrevista personal.



Frases como: “Lo que duele es la traición y la deslealtad”, o "Él no estuvo a mi lado cuando yo más le necesitaba... Vino, pasó de puntillas... y después prefirió irse de vacaciones", son solo algunas de las confesiones que Lucía Villalón ha hecho a la publicación sobre 'Chicharito' Hernández.



De otro lado, sobre la reciente publicación de imágenes que confirmaría el romance entre 'Chicharito' Hernández y Camila Sodi, Lucía Villalón sostuvo que "cada uno hace su vida y cada uno lleva su luto o como se quiera llamar". "Si él ha rehecho su vida, que le vaya muy bonito".



La revista ha adelantado que la periodista ya se imaginaba que 'Chicharito' Hernández tenía una nueva relación. “Yo ya me lo imaginaba; de hecho, ya le pregunté específicamente... Las fotos dejan claro que alguien estaba interesado en que eso saliese" ha declarado a la publicación.



Agregó que actualmente no tiene ningún tipo de relación con 'Chicharito' Hernández. "La separación no me lo esperaba, me iba a casar con él".