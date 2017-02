Así contestó Nicki Minaj a quienes se burlaron de su topless en Instagram [VIDEO y FOTOS]

Después de que Nicki Minaj publicara una foto de ella en topless en Instagram, las redes sociales no pararon de comentar la particular aparición. Y es que la rapera es conocida por sus looks excéntricos y esta no fue la excepción.

En la imagen, la cantante de 34 años aparece con la parte superior del cuerpo desnuda, con unos lentes rojos transparentes y unos extravagantes zapatos plateados. ‘Cuando eres una stripper pero últimamente has pensado en dejar el juego’, dice el texto que acompañó a la foto.

De inmediato los seguidores de la polémica Nicki comenzaron a criticar su atuendo, en especial sus vistosos zapatos de plataforma y flecos. La imagen se llenó de burlonas parodias que imitaban el outfit.

When u a stripper but lately u really been thinkin bout leavin the game. 😅~ 🕶 by Chanel ~~ 📸: @grizzleemusic Una publicación compartida de Nicki Minaj (@nickiminaj) el 15 de Feb de 2017 a la(s) 11:04 PST



Sin embargo, una broma en particular llamó tanto la atención que incluso la misma Nicki la encontró hilarante y la publicó en su cuenta de Instagram. ‘No voy a bromear con ustedes. Sus sandalias me mataron de la risa’, escribió la diva del pop en una publicación que al momento tiene casi 700 mil ‘Me gusta’.

I'm not about to play wit y'all today. 😩😂 his slippers got me weak! y'all play awl day😂 Una publicación compartida de Nicki Minaj (@nickiminaj) el 15 de Feb de 2017 a la(s) 5:37 PST



Cabe indicar que Minaj ya había compartido antes fotos de ella utilizando los polémicos zapatos. Y que al parecer los ama tanto que no puede dejar de ponérselos.

Una publicación compartida de Nicki Minaj (@nickiminaj) el 14 de Feb de 2017 a la(s) 9:52 PST



En una oportunidad anterior, publicó una imagen suya con los zapatos y una chaqueta de felpudo negro en la parte de arriba.

