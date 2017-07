Cristian Castro confirmó avergonzado que está separado de su esposa a menos de un mes de haberse casado [VIDEO y FOTOS]

¡Confirmado! Cristian Castro confesó en Argentina que sí está separado de su tercera esposa con quien se casó hace 28 días en un matrimonio a la que ni su madre Verónica Castro estaba invitada. ¡El amor le duró menos de un mes!



Cristian Castro se encuentra en Argentina trabajando en los arreglos de su próximo disco y fue entrevistado por el programa 'El diario de Mariana' sobre su vida sentimental. "Obviamente que estoy consternado, estoy preocupado porque pues no es un chiste, no es un juego. Y bueno, ni modo. Realmente está marcada en mi vida así y me juego muy rápidamente por el matrimonio a veces, y por el amor, y de pronto no sale que nos podamos llevar bien. Esa es la verdad”.

Concierto de #CeciliaBartoli y #PhilippeJaroussky, #Suiza🇨🇭 Una publicación compartida de Cristian Castro (@cristiancastro_oficial) el 21 de Jun de 2017 a la(s) 7:34 PDT

Cristian Castro indicó que el motivo de su separación fue que no se conocieron bien y no se dieron el tiempo suficiente para hacerlo "y por eso pasaron cosas, malos entendidos, y ni hablar; humores de ambos que no estaban tal vez previstos”.



Cristian Castro admitió que su ruptura se produjo durante la luna de miel, motivo por el cual está muy avergonzado, pues nunca imaginó que su matrimonio iba a terminar tan rápido y sin ni siquiera poder disfrutar de su pareja.



“Sí fue en la Luna de miel, por así decirlo, (terminamos) 28 días después de casarnos, así que realmente una vergüenza, me avergüenza, sí, pero si así se va a presentar el destino y las cosas, pues yo cumplí, traté de estar bien y ella yo creo que también trató de estar bien, simplemente no se pudo”, agregó Cristian Castro.

Tal parece que Cristian Castro no quiere lidiar con la prensa de su país, por ello optó en regresar de su luna de miel directamente a Argentina y se especula que está buscando departamento y auto para vivir por un tiempo en el país del tango hasta que pase la marea, ya que no está dispuesto a ser nuevamente blanco de los comentarios o portadas de revistas.



Cristian Castro no es un ejemplo de matrimonios duraderos, ya que su primera esposa, la modelo paraguaya Gabriela Boo solo le duró un año. La segunda, de nacionalidad argentina y madre de sus hijos, tres años y la última solo un mes.