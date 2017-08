La historia de desamor de Cristian Castro con su fugaz esposa Carol Victoria Urban no tiene cuándo terminar. Y es que después de que ambos se divorciaran luego de que supuestamente el cantante le encontrara unos mensajes con su ex novio, ahora una tercera persona entra a tallar en la separación del hijo de Verónica Castro.

Se trata de la modelo Valeria Degenaro, quien asegura que tuvo una relación sentimental con Cristian Castro aun cuando él ya estaba casado. ‘Él sí sabía que yo estaba de novia, pero él estaba soltero supuestamente. Después por los medios me entero que se casó’, contó en una entrevista en Argentina.

Asimismo narró detalles del inicio de su romance con Cristian Castro. ‘Nosotros nos veníamos hablando desde enero, me escribió por Twitter y no le creí que era él’, aseguró la modelo. ‘Después volvimos a hablar en marzo, en principio era por trabajo, me invitaba a hacer un video con él, para ir a Nueva York, yo no tengo visa, y bueno ahí quedó’, agregó.

Por otro lado, contó cómo se veían cuando Cristian Castro estaba por casarse con Carol Urban. ‘Yo estaba en pareja también, por eso hablamos por trabajo. Después como yo no podía ir a Nueva York, planteé ir a México para una cita de TVyNovelas’.

Fue en ese momento que salió con Cristian Castro. ‘En la habitación yo tomé champán y él tomó leche’, dijo para sorpresa de los seguidores del hijo de Verónica Castro. Tras estas declaraciones, el cantante negó la relación sentimental con la modelo y se limitó a calificarla como una ‘amiga’ a la que ‘quiero mucho’.

Cabe indicar que luego de su separación, Cristian Castro ha sido relacionado con dos de sus ex parejas: Karina Barbosa y Evelyn Vela. Ellas también aseguraron haber tenido un romance con el intérprete.

