Daddy Yankee sobre su enfrentamiento con Luis Fonsi: Me discriminan porque salí de un barrio pobre [VIDEO]

Daddy Yankee por fin rompió el silencio y habló sobre la polémica que lo tiene enfrentado con el gobierno de su país y con su compañero y colega Luis Fonsi. Y es que los intérpretes de Despacito se vieron enfrentados por una iniciativa estatal de Puerto Rico.

El primer episodio de la novela que envuelve a Daddy Yankee y Luis Fonsi lo protagonizó la esposa del creador de ‘La Gasolina’. En su momento, Mireddys González publicó en sus redes sociales que la Compañía de Turismo de Puerto Rico dejó fuera al reggaetonero de una popular campaña para promocionar el país con el hit Despacito.

Y es que el organismo estatal solo consideró a Luis Fonsi y a la compositora Erika Ender como los embajadores de Despacito, obviando así a Daddy Yankee. Pero todo se agravó aún más cuando utilizaron la imagen de El Cangri en el lanzamiento de la campaña sin pagar los derechos correspondientes.

TURISMO escogio a Fonsi que vive en Miami, como embajador de Puerto Rico 🇵🇷!!!! Bravo 👏🏻 TURISMO Una publicación compartida de Mireddys 👀 (@mireddys) el 17 de Ago de 2017 a la(s) 3:57 PDT

En una entrevista con el programa Primera Hora, Daddy Yankee aseguró estar muy dolido por el polémico tema. En ese sentido dijo sentirse discriminado por haber salido de un barrio pobre ya que el considera que esta fue la razón por la que no lo consideraron en el proyecto turístico.

Sin embargo, aclaró que solo se trata de un tema laborar. ‘Luis Fonsi y yo estamos súper bien. Negocio es negocio y amistad es amistad, son dos cosas totalmente diferentes… uno puede tener diferencias en el negocio pero eso no significa que se dañe la relación’ aseguró Daddy Yankee.

Asimismo afirmó que no pierde la oportunidad para promocionar a Puerto Rico, el país que lo vio nacer y que lo catapultó hasta la fama. ‘Tú me ves promocionando mi tierra de gratis todo el tiempo. Yo vivo aquí y la gente me ve que pongo los ríos del Yunque, voy a Palomino, voy a Culebra… Y lo hago por amor a mi Tierra’, explicó al medio.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.